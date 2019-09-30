في يومهم العالمي.. "الإحصاء": 6.7% نسبة المسنين في مصر 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمسنين (60 سنة فأكثر)، حيث حددت الأمم المتحدة أول أكتوبر من كل عام ليكون اليوم العالمي للمسنين أو اليوم العالمي لكبار السن بهدف دعم المسنين وإبراز دورهم في التنمية الشاملة داخل المجتمع لتعزيز بناء مجتمع لجميع الأجيال وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم القضايا التي تتعلق برعايتهم والخدمات المقدمة لهم وتأهيلهم.

ورصد البيان أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمسنين (60 سنة فأكثر)، وفقا لتقديرات السكان في 1-1-2019، حيث بلغ عدد المسنين 6.5 مليون مسن منهم (3.5 مليون للذكور، 3.0 مليون للإناث) بنسبة 6.7% من إجمالي السكان (6.9٪ للذكور، 6.4٪ للإناث)، وبلغ توقع البقاء على قيد الحياة عند الميلاد للأفراد في هذه الفئة العمرية طبقاً للنوع 73.9 سنة (72.7 سنة للذكور، 75.1 سنة للإناث).

ووفقاً لبيانات مسح القوى العاملة 2018، بلغ إجمالي نسبة المسنين الحاصلين على مــــؤهل جامــــعي فــأعلى 8.9٪ منها (12.4٪ للذكور، 5.1٪ للإناث) من إجمالي المسنين.

​التوزيع النسبي للمسنين وفقاً للنشاط الاقتصادي عام 2018

بلغ أعداد المسنيـن المشتغـلين 1.217 مليون مسن منهم:

52.9٪ يعملون في نشـاط الزراعة والصيـد.

17.5٪ يعملون في نشـاط تجارة الجملة والتجزئة.

4.7٪ يعملون في نشاط النقل والتخزين.

24.9٪ يعملون في باقي الأنشطة.

وفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2018:

وبلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1٪ من إجمالي عقود الزواج التي تمت خلال عام 2018، بينما بلغت نسبة شهادات الطلاق 9.0٪ من إجمالي شهادات الطلاق التي تمت في نفس العام، وفقا لنشرة المواليد والوفيات عام 2018، بلغت نسبة الوفيات بين المســــنين 63.6٪ من إجمالي الوفيــــات منها (59.1٪ للذكور، 68.9٪ للإناث)، وفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2017، بلغ عدد المنتفعين بالخدمات الاجتماعية ووسائل الرعاية الصحية والتأهيلية 3480 مسن عام 2017 مقابل 3414 مسن عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 1.9%.

جهود الدولة للمسنين

جاء دور الدولة لرعاية المسنين من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 "على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعى الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

تتمثل جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال رعاية كبار السن في التالي:

أولا: مجال الرعاية الاجتماعية

إنشاء دور رعاية لكبار السن

افتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين.

افتتاح مكاتب خدمة للمسنين بالمنازل.

إعداد وتأهيل خدمة جليس للمسنين.

افتتاح وحدات للعلاج الطبيعي لكبار السن.

الاحتفال السنوي بيوم المسنين.

ثانياً: مجال الرعاية التنموية

تقوم الوزارة بتقديم مشروعات للمسنين تتمثل في:

المشروعات الضمانية: مشروعات لمحدودي الدخل منحة لا ترد.

مشروعات الأسر المنتجة: هي قروض تمنح لإقامة مشروعات.

مشروعات المرأة الريفية: تقديم قروض للمرأة الريفية المسنة والمرأة المعيلة لإقامة مشروعات تساعدها على رفع مستوى معيشتها.

تدريب بعض كبار السن على بعض الحرف والمهن وفقا لقدراتهم المهارية بمؤسسات رعاية كبار السن.

ثالثاً: خدمات الحماية الاجتماعية (الرعاية الاقتصادية)

الخدمات المالية وتتمثل في:

منح معاش ضماني لكبار السن مما لا يتقاضون معاشاً تأمينيا وليس لديهم مصدر للدخل.

منح مساعدات نظام الدفعة الواحدة لكبار السن.

منح مساعدات شهرية من مؤسسة التكافل لكبار السن الغير قادرين مادياً.

منح قروض بشروط ميسرة من مشروعات الأسر المنتجة وبنك ناصر الاجتماعي لتشغيل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

الخدمات العينية:

استخراج بطاقة تموينية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم.

كما تقوم الوزارة بتطوير شبكات الأمـان الاجتماعـي ببرنامج "كرامة" بمنح معاش للمسنين بداية من عمر65 عام أو لمن يعانون من عجز أو مرض مزمن، وقد بلغ عدد مستفيدي برنامج كرامة 260217 مستفيد، في حين بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10.027.438مليون مسن.



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