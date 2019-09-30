أعلنت وزارة البيئة تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لرصد المخلفات بـ6 أحياء في محافظة القاهرة، كمرحلة أولى تمهيدا لتعميم المنظومة في باقي المحافظات يشمل تطبيق المنظومة الجديدة تنمية قدرات العاملين بمنظومة الرصد، والمتابعة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات، من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة.

وأكدت الوزارة، خلال مؤتمر وزارة البيئة، لإطلاق منظومة رصد المخلفات في بعض أحياء القاهرة، أن المنظومة تمثل نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة في مفاهيم وطرق التعامل مع المخلفات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة، من خلال تطبيقين أولهما خاص بالجهات الحكومية والمعنية، والآخر خاص بالمواطنين والمجتمع المدني، لمراقبة وإدارة منظومة المخلفات في 7 محافظات، هي "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، قنا، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ".