بدأت منذ قليل مراسم تشييع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، بحضور عشرات القادة الأجانب في كنيسة سان سولبيس في باريس.

وتوفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في 26 سبتمبر، عن عمر يناهز 86 عامًا.