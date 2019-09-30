تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الإثنين 30 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

انطلاق المراسم الرسمية لتأبين الرئيس جاك شيراك

تنطلق مراسم التأبين الرسمية للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، وسط حضور دولي وعربي.

بنك "بلتون فاينانشيال" ينظم مؤتمرا ترويجيا للاستثمار في مصر

ينظم بنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال" أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة وشمال أفريقيا، مؤتمرا ترويجيا للاستثمار في مصر، أمام أكثر من 17 صندوقا استثماريا إقليميا ودوليا، تدير أصولا تتجاوز قيمتها تريليون دولار في مختلف دول العالم.

مباراة فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي مانشستر يونايتد والأرسنال في إطار مباريات الدوري الانجليزي وذلك في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

إطلاق منظومة رصد المخلفات في أحياء القاهرة

تطلق وزارة البيئة، منظومة رصد المخلفات، في بعض أحياء محافظة القاهرة، بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظ الإقليم اللواء خالد عبد العال.

انعقاد الملتقى العربي الثالث لمكافحة الفساد

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الملتقى العربي الثالث، في القاهرة، تحت عنوان "مكافحة الفساد: أولوية تنموية في المنطقة العربية"، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لالجمهورية التونسية.

سلطات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي

تغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، أمام المصلين، بحجة الأعياد اليهودية.

جامعة الأزهر تغلق باب التحويل ونقل القيد بين الكليات

تغلق جامعة الأزهر باب التحويل ونقل القيد بين الكليات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2019، والمرشحين في العام الجامعي 2019-2020.

الاحتفال باليوم العالمي للترجمة

يحتفل المركز القومي للترجمة، باليوم العالمي للترجمة، بمجموعة كبيرة من الفعاليات، وينظم ندوة بعنوان "سياسات الترجمة".

احتفالية بمستشفى 57357 بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة

ينظم مستشفى سرطان الأطفال "57357" احتفالية، بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، تحت شعار "نحو دواء آمن وفعال للجميع"، وذلك في إطار سعيه الدائم لقيادة التغيير وريادته في مجال التعليم الصيدلي بمصر والمنطقة العربية.

سفير اليونان بالقاهرة يعقد مؤتمرا بالمجلس الأعلى للثقافة

يعقد سفير اليونان بالقاهرة نيكولاوس جاريليديس، مؤتمرا صحفيا، بحضور رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل عن مؤسسة الثقافة اليونانية، لاستعراض برنامج فعاليات "كفافيس: المدينة والسياسة، المواطنة والحضارة" وذلك في قاعة المجلس الأعلى للثقافة.

القومي للبحوث يعقد ندوة الوعي المجتمعي

يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ندوة، تحت عنوان "الوعى المجتمعى.. التحديات والفرص" لمناقشة أساليب رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين من خلال الوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملية رفع الوعي والفرص المتاحة والمحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور.

حفل نداء شرارة ورنا سماحة في دار الأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية حفلا موسيقيا على المسرح المكشوف، يجمع المطربتين "الأردنية" نداء شرارة و"المصرية" رنا سماحة.

معهد جوته يحتفل باليوم العالمي للمترجم

يحتفي معهد جوته باليوم العالمي للمترجم، الذي يوافق 30 من سبتمبر من كل عام، بتنظيم ندوة بعنوان "المترجم الشفاف" في السابعة مساء.

معرض فنون تشكيلية للفائزين في الدورة 7 لمسابقة لووون

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض فنون تشكيلية للفائزين في الدورة السابعة لمسابقة لووون لعام 2018 - 2019 بجانب احتفالية لتوزيع شهادات التقدير والتكريم للفائزين في المسابقة، وذلك في الساعة 6 مساء بمسرح مركز الهناجر في ساحة دار الأوبرا، وبحضور ممثلين عن الدول الأفريقية المشاركة في المسابقة لهذا العام.

امتحان القبول في اللغة الأجنبية لطلاب تمهيدي ماجستير جامعة عين شمس

يعقد قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس امتحان القبول في اللغة الأجنبية لطلاب تمهيدي ماجستير.