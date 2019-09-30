قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي بدار الافتاء، إنّ المجتمع في خطر بسبب قضية الوعي، إذ يعتمد المتطرفون على مذاهب بعينها ويستغلونها لتغييب الوعي المجتمعي وتوجيهم نحو التطرف، موضحا أنّ الخطاب الديني الهدام يساهم في صناعة الوهم، باستغلال المظلومية مع النظريات الدينية التي يساء تفسيرها.

وأكد الورداني أنّ الحكومة تعاملت في الفترة الماضية مع صناعة الوهم، موضحا أنّ أول وهم سعى البعض لترويجه، هي المظلومية، والإخوان استغلوا المظلومية وروجوا لأنّهم جماعة مظلومة ومضطهدة.

جاء ذلك خلال ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان "الوعي المجتمعي.. التحديات والفرص"، لمناقشة أساليب رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملية رفع الوعي والفرص المتاحة والمحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور.