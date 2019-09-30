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تأجيل تهرب تامر عاشور من الضرائب لـ28 أكتوبر للتصالح

تأجيل تهرب تامر عاشور من الضرائب لـ28 أكتوبر للتصالح

جدة الطفلة جنة: "عمى الأم سبب الخلافات.. وكانت بترفض ترضعها وهي صغيرة"

جدة الطفلة جنة: "عمى الأم سبب الخلافات.. وكانت بترفض ترضعها وهي صغيرة"

خفير ينهي حياه نقاش بـ"شومة" في دار السلام: "خبطني بـ عربيته"

خفير ينهي حياه نقاش بـ"شومة" في دار السلام: "خبطني بـ عربيته"

مسح 676 من مواطني جنوب السودان ضمن "100 مليون صحة" بأفريقيا

مسح 676 من مواطني جنوب السودان ضمن "100 مليون صحة" بأفريقيا

قيادي بـ"فتح" لـ"الوطن": نتمسك بالدور المصري في المصالحة ولا بديل عنه

قيادي بـ"فتح" لـ"الوطن": نتمسك بالدور المصري في المصالحة ولا بديل عنه

تمويل 291 مشروع للمرأة بنحو 5 ملايين جنيه خلال أغسطس الماضي بالشرقية

تمويل 291 مشروع للمرأة بنحو 5 ملايين جنيه خلال أغسطس الماضي بالشرقية

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220 كتابا عن الحضارة الفرعونية تخطف أنظار الكينيين في معرض نيروبي

220 كتابا عن الحضارة الفرعونية تخطف أنظار الكينيين في معرض نيروبي

راهبات وواعظات يطرقن أبواب النساء فى المنيا: احذرن الشائعات

راهبات وواعظات يطرقن أبواب النساء فى المنيا: احذرن الشائعات

طالب وبائع في "حقوق عين شمس": "زملائي وأساتذتي بياكلوا من عندي"

طالب وبائع في "حقوق عين شمس": "زملائي وأساتذتي بياكلوا من عندي"

"عم فكري" يطعم طيور أسوان من 40 سنة: حفظوا مكاني لوحدهم

"عم فكري" يطعم طيور أسوان من 40 سنة: حفظوا مكاني لوحدهم

تراجع أسعار السلع 20% بعد هبوط الدولار.. أبرزها الزيت والسكر واللحوم

تراجع أسعار السلع 20% بعد هبوط الدولار.. أبرزها الزيت والسكر واللحوم

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