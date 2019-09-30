"أحذروا الفيروسات الكبدية" حملة في مركز مطاي بالمنيا تستهدف توعية العاملين بصالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، بأهمية الحد من انتشار العدوى الفيروسية الكبدية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وكانت الوحدة المحلية في مركز مطاي بشمال المنيا، عقدت بالتعاون مع الإدارة الصحية ندوة بعنوان "الحد من انتشار العدوى الفيروسية الكبدية"، بحضور محمد حلمي رئيس المركز، والدكتور أشرف يعقوب مدير الإدارة الصحية بمطاي، وذلك بالقاعة الكبرى لمجلس مدينة مطاى.

وقال رئيس المركز، إن هذه الندوات بمثابة استكمالا لمبادرة " 100 مليون صحة" والحفاظ على المكاسب التي حققتها الحملة وللقضاء نهائيا علي مرض الفيروس الكبدي الوبائي في مصر.

وقال الدكتور أشرف يعقوب، إن الندوة تأتي في إطار اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية، وتم تقديم كافة المعلومات الصحية المفروض تطبيقها مع العاملين بالنوادي الصحية، لافتاً إلى أنه سوف تقام ورش عمل لهم على يد الفرق الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مطاي وذلك لزيادة الوعي لدي العاملين والحد من انتشار العدوى.