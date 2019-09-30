قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة لاتحاد الغرف السياحية، إن الحكومة البريطانية نقلت كل السياح الإنجليز التابعين لشركة توماس كوك من مدينة الغردقة، وعددهم نحو 1600 سائح بعد انتهاء إجازاتهم.

وأضاف الشاعر، لـ"الوطن"، أن جميع الفنادق المتعاملة مع الشركة البريطانية التي أعلنت إفلاسها، الأسبوع الماضين، جهزت كل الفواتير الخاصة بمديونياتها وتنتظر حاليا التصفية القضائية للشركة حتى تستطيع الحصول على مستحقاتها.

وأوضح أن درجة تأثر السوق المصرية بإفلاس توماس كوك لن يكون كبيرا، خصوصا أن السياح الذين يأتون من خلالها سيبحثون عن شركات أخرى تنقلهم إلى مصر، موضحا أن جميع أفرع الشركة بالعالم أعلنت إفلاسها عدا فرع بلجيكا الذي لا يزال يعمل حتى الآن.

محمد فلا: لم نحصر مديونيات الفنادق المصرية حتى الآن

من جهته، قال محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة في البحر الأحمر، إن مديونيات الفنادق لدى توماس كوك لم يجر حصرها إلى الآن، مشيرا إلى أن تلك المديونيات تقدر بمئات الملايين حيث كان العديد من الفنادق تعتمد كليا على السياحة الوافدة من الشركة طوال العام، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفنادق لديها عقود ممتدة مع الشركة حتى نهاية العام المقبل.

وأشار إلى أن الأزمة الكبرى التي تواجه القطاع السياحي المصري حاليا توقف أسطول النقل الجوي الذي تملكه "توماس كوك" عن نقل السياح إلى مصر، موضحا أن الشركة كانت تسيرمن ألمانيا إلى الغردقة 6 رحلات يومية.