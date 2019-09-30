استعرضت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية "أليكس هيرشي"، أحدث أيقونات شركة "مرسيدس بنز" الاختبارية، عبر فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حيث أقدم المصنع الألماني على طرح النسجة الجديدة الاختبارية من سياراتها "فيجن مايباخ Ultimate Luxury" .

وتتميز السيارة الجديدة بمحرك كهربائي يعمل بنظام الدفع بجميع العجلات، تنتج المحركات الكهربائية الأربعة ما مجموعه 738 حصانًا (550 كيلووات)، وتسمح البطارية التي تبلغ حمولتها 80 كيلووات بمدى يقدر بأكثر من 200 ميل (322 كم)، ويسمح نظام الشحن السريع باسترداد 60 ميلًا (97 كيلومترًا) في خمس دقائق فقط.

السيارة الجديدة تجمع في المظهر بين السيارة الرياضية ذات الدفع الرباعي للعجلات، والسيارة السيدان، المقاعد قابلة للتعديل بالكامل مع جلد Nappa مُخيط بالماس بلون Crystal White، بالإضافة إلى مجموعة من الزخارف ذات اللون الوردي، بما في ذلك قسم ساخن أسفل القطع للحفاظ على المشروبات دافئة، إضافة إلى زوج من شاشات العرض الرقمية مقاس 12.3 بوصة، أحدهما للأدوات والآخر لواجبات الترفيه والمعلومات.