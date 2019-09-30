نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم، اليوم، حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى، بالمسرح المكشوف، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

جاء الحفل، وفقا لبيان صحفي، اليوم، لتعريف الطلاب الجدد بالأنشطة التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب وتحفيز المتميزين منهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، سواء منها الرياضي، والثقافي، والفني، والجوالة والتكنولوجي.

وألقى الطلاب الموهوبين خلال الحفل، قصائد شعرية، ومقطوعات غنائية، بجانب بعض التمارين الرياضية، وتم فتح باب تسجيل الطلبة لأسمائهم طبقا للموهبة التي يتميز بها كل طالب.