قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يعلن استجابته للبيان الصادر من المجلس الأعلى للقضاء بخصوص منع تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات دون إذن من النيابة أو المحكمة المختصة. وقرر المجلس مخاطبة الوسائل الإعلامية، في بيان المجلس الأعلى للقضاء، فيما يخص القضايا والتحقيقات التي لا تزال في إطار سلطة النيابة العامة والقضاء، والتي لم يجر الفصل فيها.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن": "يؤكد المجلس ضرورة توخي الوسائل الإعلامية للحذر عند تناول القضايا محل التحقيقات حتى لا يجرى التأثير على سير التحقيقات أو التأثير على المراكز القانونية للمتهمين، احتراما لسلطات القضاء المختصة واحتراما للرأي العام بتقديم المعلومات الصحيحة له، ويؤكد المجلس أن لجانه المختصة تحقق في المخالفات التي شابت التغطية الإعلامية لحادث الطفلة جنة، والتي شملت نقل بعض الوسائل الإعلامية لمعلومات مغلوطة من وسائل التواصل الاجتماعي".

وعقدت لجنة الشكاوى التابعة للأعلى للإعلام، اليوم، اجتماعا لمناقشة التغطية الإعلامية لحادثة الطفلة جنة وما شابها من مخالفات تمثلت في نقل الوسائل الإعلامية لمعلومات تفيد بتعرض الضحية للاغتصاب من جانب خالها وهو ما لم يحدث طبقا لتحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي، ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس في اجتماعه المقبل؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الوسائل المخالفة.