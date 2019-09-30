أطلقت وزارة الثقافة، من خلال مباردة "مسرح المواجهة والتجوال" التابع للبيت الفنى للمسرح عروضها المسرحية في 8 محافظات احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي ستستمر من أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر.

وصرح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، بأنه جرى انطلاق جولات عروض البيت الفني للمسرح بـ4 عروض مسرحية هي "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، و"أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، و"الحالة توهان" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، و"كأنك تراه" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، ابتداءً من أول أيام أكتوبر المقبل وتستمر حتى شهر نوفمبر.

جدير بالذكر، أنَّ خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح هذا العام بدأت من يوليو الماضي بعرض "ولاد البلد"، والذي قدم عروض بمحافظات سوهاج، البحر الأحمر، الأقصر، بينما قدم عرض "أمر تكليف" عروضه بمحافظة سوهاج.