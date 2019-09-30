لقى شاب مصرعه وأصيب شقيقه في الدقهلية، اليوم، بعد أن وجه لهما جارهما عدة ضربات بسلاح أبيض "سنجة" لرفض وضع قش الأرز على سطح منزلهما بحجة أنه يتسبب في جمع الفئران.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بوقوع مشاجرة في عزبة "الحنجيري" التابعة لقرية السلام بالوحدة المحلية بالمحمودية.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الشقيقين إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة وتبين وفاة محمد مجاهد أحمد أبو النور، 18 سنة، وأصيب شقيقه إبراهيم، بالصف الثاني الإعدادي.

وبالفحص تبين أن أحد الجيران ويدعي "محمد م.، 42 سنة سائق"، اعترض على إحضارهم لكميات من قش الأرز لوضعها على سقف منزلهم الجديد، وأحضر سنجة واعتدى عليهما بالضرب.

وأكد شهود العيان، أن والدة الشقيقين أحضرت كميات من قش الأرز وطلبت منهما رفعها على سطح البيت لتقييهم من أمطار الشتاء خاصة، أن البيت حوائط بدون سقف خرساني، إلا أن الجار اعترض قائلا:"هاتجيبوا لنا الفئران"، وطعن المتوفي عدة طعنات أودت بحياته ثم ضرب الشقيق الأصغر وفر هاربا.

وجري نقل الجثة لمشرحة مستشفى الطوارئ تحت تصرف النيابة العامة.