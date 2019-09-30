قال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع، اليوم، مع وزير التعليم العالي، مضيفا أن الرئيس وجه بمواصلة إنجاز المشروعات القومية في مجال التعليم العالي طبقاً لأعلى المواصفات الفنية، تنفيذا لاستراتيجية الدولة للاستثمار في الكوادر البشرية.

وأوضح راضي أن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة، في مختلف أنحاء الجمهورية، وبدء الدراسة في الجامعات التكنولوجية الجديدة في العام الدراسي الحالي، في القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبني سويف.