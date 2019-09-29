بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، طمأنهم فيها بشأن ما تداول حول حذف بعض المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية، مؤكدًا أنه يتابع هذه الإجراءات بنفسه.

وكتب السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها".

وأضاف رئيس الجمهورية: "أقول لهم اطمئنوا لأننى أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".