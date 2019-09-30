أعلن العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، أنَّ مليشيا الحوثي لم تلتزم باتفاق "ستوكهولم"، موضحًا أنَّها تواصل تهديداتها للسلم الدولي.

وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي بثته قناة "العربية" الإخبارية، أنَّ مليشيا الحوثي تواصل استخدام مدينة "الحديدة" غربي البلاد لإطلاق الصواريخ الباليستية، موضحًا أنَّها تستخدم المناطق السكنية كمنصة لإطلاق الصواريخ.

وأكّد أنَّ كل المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني سواء البرية أو الجوية أو البحرية تعمل بكافة طاقتها، وأن كافة الدول في التحالف العربي لدعم الشرعية تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين.

وشدد على أنَّ قوات التحالف تواصل التصدي للهجمات الحوثية على الأراضي اليمنية، لافتا إلى أن تلك القوات تمكنت مؤخرا من إفشال محاولة حوثية ضد وحدات الجيش.