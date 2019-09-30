أعلن اليوم المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في المنيا، عن الانتهاء من توصيل 100 وصلة مياه مجانا للأسر الأشد احتياجا بقرى سمالوط، بالتعاون مع مؤسسة نبض الحياه، طبقا لبروتوكول بين إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة والمؤسسة.

قال "الشهاوي" إنه تم توقيع البروتوكول على عدة مراحل شملت الأولى 100وصلة مياه بمبلغ 239700جنيها وجارى استكمال المراحل الأخرى لخدمة أكبر قدر ممكن داخل المحافظة، مؤكدا أن الشركة على استعداد كامل للتعاون مع كافة الجمعيات التي تعمل وفقا للقانون والمصرح لها، حتى تستطيع تقديم خدمة كوب مياه نظيف لكل مواطن بالمحافظة، كما أن الشركة ترحب بكل من يرغب في توصيل خطوط صرف صحي للأسر الأشد احتياجا أو مد خطوط مياه وصرف للمناطق المحرومة.

في سياق أخر،عقدت الشركة ندوة لعدد من العاملين لرفع الكفاءة في السلامة والصحة المهنية، إذ يتم عقد هذه الدورات بالمركز القومي للسلامة والصحة المهنية وهو الجهة الوحيده المنوط بها التدريب على مستوى الصعيد.

ويهدف التدريب الذي باشره نخبة من أساتذة الجامعات والجهات المختصة من الحماية المدنية والصحة والتأمينات إلى معرفة كيفية حماية الأرواح البشرية من أخطار بيئة العمل والحفاظ على الآلات والمعدات والوقاية من المخاطر الطبيعية الكيميائية والتدريب على الإسعافات الأولية للمصابين.