قالت منى عبد العال، مؤسس دار أهل مصر الطيبين بمحافظة الجيزة، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من النيابة بالدقهلية، مساء أمس، لإخطارها بإحالة الطفلة "أماني" إليها، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تصل الطفلة إلى الدار في الساعة الثانية، فجر اليوم الإثنين.

وأضافت لـ"الوطن"، الدار استعدت لاستقبالها بمجموعة من الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، لافتة إلى ان الحالة تحتاج عناية شديدة نظرا لصعوبتها.

وأكدت أنها لم تتلق اتصالا حتى الآن، موضحة أنها علمت من عدة مصادر غير رسمية، أن والدة الأب حصلت على حضانة الطفلة.

وأشارت إلى أنها لم تكن تعلم تفاصيل واقعة الطفلين جنة وأماني، لعدم إطلاعها على الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، مختتمة حديثها: "لو جتلنا هندرس حالتها، ونعملها برنامج تأهيل نفسي خلال 24 ساعة".

وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أرسل سيارة إسعاف لتنقل الطفلة أماني محمد سمير، 6 أعوام، ومعها والدها وجدتها إلى دار أهل مصر الطبية بمنطقة الجيزة للعلاج.

وقال أشرف عبد الوهاب، محامي أسرة الطفلتين جنة وأماني، لـ"الوطن"، إن مدير أمن الدقهلية اللواء فاضل عمار، أصدر تعليماته إلى مركز شرطة شربين لتسليم الطفلة إلى المستشفى لعلاجها على نفقة شيخ الأزهر.

يذكر أن الطفلة جنة توفيت السبت بعد اكتشاف آثار التعذيب عليها في مناطق حساسة من جسمها وبتر الساق اليسرى لها بعد إصابتها بغرغرينا وشيعها أهالي القرية في جنازة مهيبة شارك فيها الآلاف، فيما أمرت محكمة شربين بحبس جدة الطفلة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بتعذيبها.