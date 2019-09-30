جدة الطفلة جنة: "عمى الأم سبب الخلافات.. وكانت بترفض ترضعها وهي صغيرة"

"أمها رفضت ترضعها وتركتها لنا وعمرها 4 شهور، وبعد أكثر من 3 سنوات، أخذتها هي وأختها لتعذبهما طوال 9 شهور" هكذا تحكي أم هاشم محمد، جدة الطفلتين أماني وجنة، قصة زواج أبنها والخلافات التي دبت بينه وبين زوجته بعد أن فقدت بصرها.

تحدثت جدة الطفلتين للأب لـ"الوطن" قائلة، "منعونا من رؤية الطفلتين منذ أن أخذتهم جدتهم للأم، ولو حاولنا مجرد الاقتراب من بيتهم يعتدوا علينا بالشتائم والسب، حتى فوجئنا باتصال من مستشفى شربين بوجود جنة هناك، ونقلوا جنة للعناية المركزة بمستشفى المنصورة، ووجدنا جلدها مات، بعد أن احرقتها جدتها بالنار في أماكن متعددة بجسمها، وساءت حالتها يوما بعد يوم، وأجرت عملية بتر ساقها، ثم ماتت، وعندما عادت لنا أختها أماني وجدنا فيها نفس الحروق".

وقالت الجدة للأب، إنه عندما حدث الخلاف بين إبني وزوجته، جدة الطفلتين للأم قالت: "مش عاوزاهم أنا مجوزة بنتي لوحدها ترجع لي لوحدها"، وعاد لي ابني ومعاه البنتين واحدة في إيده والثانية شايلها، وجنة كان عمرها وقتها 3 شهور، ورفضت أمها تأخذها ترضعها، واحنا اللي رضعناها وربتها حتى وصل عمرها 4 سنوات وأخدوا منا الطفلتين بحكم محكمة منذ 9 شهور.

وعن سبب الخلافات بين الزوجين أكدت الجدة أن الخلافات بدأت لأن زوجة ابني كانت تري بعين واحدة، ولها عين سليمة، وطلبت أن تعمل عملية في العين السليمة حتى تخلع النظارة، وأخذت الذهب الموجود في البيت وكان قيمته 6 ألاف جنيه وأجرت العملية وفشلت فأجرت عملية أخرى، حتى فقدت النظر في العين السليمة وأصبحت لا تري، وأمها قالت لها "مش هتنفعي للرجالة" ورفعت قضية طلاق وأخذت العفش ونفقتها، وقالت في المحكمة مش عازوة الطفلتين، وبعدها اشتكت وحصلت على حكم بالحضانة وكانت تحصل على نفقة شهرية بمبلغ 800 جنيه.

وتبكي الجدة للأب، وتستكمل قائلة "منذ أن أخذتهم جدتهم منذ 9 شهور وهم يروا معها كل ألوان العذاب، من حرق وخلع أظافر، حتى أن جنة الصغيرة لم تتحمل العذاب وماتت، وأختها أماني مشوهة في كل جسمها، ونريدها أن تعيش معنا وكفاية اللي حصل لها من جدتها".