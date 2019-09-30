وصل منذ قليل، 3 مندوبين من وزارة التضامن الاجتماعي، إلى دار أهل مصر الطيبين بمحافظة الجيزة، والتي من المقرر إيداع الطفلة أماني، شقيقة "جنة"، بها.

ولم تصل الطفلة وأسرتها حتى الآن إلى الدار، عقب نقلها من دار الدفاع الاجتماعي بالدقهلية.

ولفظت الطفلة جنة أنفاسها، منذ أيام، بعد أن تعرضت للتعذيب على يد جدتها، ما أدى لإصابتها بكدمات وحروق متفرقة في مختلف الأماكن بالجسم، وتوفيت بعد فترة من عدم الاستقرار في حالتها الصحية وإجراء بتر لساقها اليسرى منذ يومين، ونقلها إلى العناية المركزة.

وقررت النيابة إيداع الطفلة أماني محمد سمير، بدار رعاية اجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير بيئة ملائمة لها صحيا ونفسيا، وأفاد بيان النائب العام بأن النيابة العامة حققت فيما أثير بشأن وقوع اعتداء جنسي على الطفلتين.

ونفت التحقيقات صحة ذلك حيث أكدت تقارير الطب الشرعي خلو جسد الطفلتين، ما يشير إلى تعرضهما لأي اعتداءات جنسية، وناشدت النيابة العامة المواطنين بالتدقيق في كل ما ينشر وعدم تداول أخبار دون التأكد من صحتها لما لذلك من ضرر على السلم العام.