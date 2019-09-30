نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية، على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو بعنوان "ذاكرة الأمة.. حصاد شهر سبتمبر"، حيث ذكر التقرير أنه في حياة الأمم والشعوب لحظات ومواقف لا تُنسى، غيَّرت مجرى الأحداث وفرضت نفسها على صفحات التاريخ نستلهم منها لبناء حاضرنا وصنع مستقبلنا لتبقى دائما حاضرة في "ذاكرة الأمة".

واستعرض التقرير، مؤامرة الانسحاب الجماعي للموظفين والمرشدين الأجانب من شركة قناة السويس في 15 سبتمبر عام 1956، والذي أصبح فيما بعد يوم انتصار الإرادة المصرية، حيث أثبت رجال القناة للعالم أجمع قدرة مصر على إدارة قناة السويس بكفاءة منقطعة النظير، بتعيين 46 مرشدًا مصريًا يدعمهم ضباط من البحرية المصرية، وهكذا نجحت جهود الخبراء المصريين في تشغيل وتسهيل حركة الملاحة في القناة، حيث سجلت حركة المرور بالقناة رقما قياسيا حين ذلك.

وأوضح التقرير أنه في 25 سبتمبر عام 1960، ألقى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أول خطاب سياسي باللغة العربية من فوق منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة عشر لأول مرة في التاريخ، فهو يوم لا يمكن أن يمر دون أن تحملنا الذاكرة إليه، حيث إلقاء خطاب باللغة العربية كانت في ذلك الوقت تجربة فريدة، ومهدت لأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أنه في الأول سبتمبر عام 1961 عُقد اجتماع دول عدم الانحياز ببلجراد، الذي عقد في دار البرلمان اليوغسلافي، بحضور رؤساء 24 دولة بينهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما شهد شهر سبتمبر في يومه الـ 28 عام 1970 وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.