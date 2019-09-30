كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فقدان شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية نحو 1.74 مليون عميل خلال عام بسبب تنقية البيانات، حيث بلغ عدد مشتركى الهاتف المحمول 93.99 مليون بنهاية يونيو الماضى، مقابل 95.73 مليون مستخدم فى نفس الفترة من العام السابق.

ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الوزارة، فإن هناك زيادة فى أعداد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول بنحو 3.66 مليون خلال عام، حيث بلغ العدد 36.46 مليون مستخدم بنهاية يونيو الماضى، مقابل 32.81 مليون فى نفس الفترة من العام السابق.

وتابع التقرير أن أعداد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة بلغ 6.88 مليون مستخدم، نهاية يونيو الماضى، مقابل 5.83 مليون فى نفس الفترة من العام الساق، بزيادة نحو 1.05 مليون مستخدم فى عام واحد فقط، موضحاً أن القاهرة الكبرى تستحوذ على نحو 38% من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت الأرضى، فيما تستحوذ الدلتا على 32% من إجمالى عدد المستخدمين. وأظهر التقرير أن هناك زيادة فى أعداد مشتركى الهاتف الأرضى بنحو 800 ألف خلال عام، حيث وصل عدد المشتركين إلى 8.2 مليون، مقابل 7.4 مليون، بنهاية يونيو 2018.

وقال إسلام خالد، خبير الاتصالات، لـ«الوطن»، إن انخفاض أعداد مشتركى الهاتف المحمول يرجع إلى الإجراءات التى تم اتخاذها، العام الماضى، بقصر بيع خطوط الهاتف المحمول على فروع الشركات الرئيسية، وعدم بيعها من خلال التجار والوكلاء المعتمدين، إضافة إلى فرض رسوم تنمية بقيمة 50 جنيهاً على كل خط محمول جديد يتم بيعه، ما تسبب فى وصول سعر الخط إلى ما يقرب من 130 جنيهاً، بالإضافة لاستمرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى القيام بتنقية قاعدة بيانات المستخدمين وتحديثها بشكل دورى.