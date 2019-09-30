الإطارات واحدة من أهم مكونات السيارة، والتي تستلزم هندسة عالية وطرق فائقة التعقيد ومواد متعددة لصناعتها، على خلاف ما يظنه البعض، لذا يجب ملاحظتها ومتابعة الصيانة الدورية لها، حيث أنها الجزء الرئيسي أثناء عملية السير، ولضغط الهواء داخل تلك الإطارات مواصفات ومقاييس محددة، يجب الاهتمام بها وملاحظتها بشكل فوري، وهناك نوعان من الهواء الذي يتم ملء إطارات السيارة به هما (الهواء العادي وغاز النيتروجين).

وخلال السطور التالية يرصد "الوطن" الفرق بين الهواء العادي وغاز النيتروجين فيما يخص ملء الإطارات..

غاز النيتروجين، هو غاز خامل وهو ببساطة هواء جاف مجرّد من الأكسجين، لاتقتصر استعمالاته فقط على نفخ الإطارات الخاصة بسيارات السباق وعجلات الطائرات كما حدث في بداية استعمالاته، بل يستعمل في عدة صناعات كالتبريد والأسمدة والطب.

ويتميز غاز النيتروجين بأنه لايسخن ويتمدد كما يحدث للهواء العادي، لا يتأكسد مع المواد التي يصنع منها الإطار كالمطاط مثلما يحدث في الهواء العادي الذي يتأكسد معه بسرعة وبالتالي يتلف المطاط ويحدث انفجار داخل الإطار خاصة في فصل الصيف.

عند ملء إطار السيارة بغاز النيتروجين، فهذا يساعد علي عملية تقليل استهلاك الوقود، لذا كان استخدامه الأول في صناعة السيارات مقتصرًا فقط علي سيارات السباق السريع مثل "الفورملا" .

غاز النيتروجين لا ينتج بخار الماء مثلما يحدث مع الهواء العادي، الأمر الذي يساعد علي التقليل من تكون الصدأ في المناطق السفلية للسيارة والقربية من الإطار.

غاز النيتروجين يعمل على ثبات الضغط داخل الإطار، عكس ما يحدث في الهواء العادي عند ملء الإطار به.

غاز النيتروجين يقلل من حدوث "البالونة الجانبية" والتي تحدث عند انتفاخ الإطار من الجانب، نتيجة اصطدام الإطار بحفرة أو مطب.