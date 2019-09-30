أحداث عدة شهدها المجال الفني، على مدار اليوم، منها إحياء الفنان محمد رمضان لذكرى رحيل الشهيد الفلسطيني محمد الدرة، وتصريحات الفنان الكبير سمير الإسكندراني حول وضع مصر الحالي.

محمد رمضان يحيي ذكرى استشهاد "الدرة": اللهم انصر الشعب الفلسطيني

أحيا الفنان محمد رمضان ذكرى استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة، والتي توافق 30 سبتمبر 2000.

ونشر "رمضان" لقطة من حادث الاستشهاد عبر حسابه الشخصي على تويتر، وعلق عليها: "30 سبتمبر 2000، يوم لا ننساه، كان عمري وقتها 12 عاما، اللهم انصر الشعب الفلسطيني وارزق أهله الأمن والاستقرار.. البطل محمد الدرة.. اللهم ارحم شهداءنا واحفظ بلادنا العربية".

الإسكندراني: وضعنا ليس مثل العراق أو سوريا.. وأطالب الشعب بالتصدي للمخططات الخارجية

وجه الفنان سمير الإسكندراني، رسالة إلى الشعب المصري طالبهم فيها بالتصدي للمخططات الخارجية التي تستهدف النيل من مصر وزعزعة الثقة بين الدولة والشعب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الوضع في مصر لا يماثل ما يجري في الدول الشقيقة العراق وسوريا وليبيا، نحن نعيش في أمن وأمان"، متابعا "لا يعني ذلك أنه لا يوجد مشكلات فالكمال لله وحده، ولكنها مسألة وقت، وعلينا أن نفطن إلى أن أعداء مصر كثيرون ومتربصون وأهدافهم تنطوي على حقد وكراهية".

هنيدي يروي واقعة طريقة مع السفير الأمريكي: طلب "حباية" أرض النفاق مقابل التأشيرة

كشف النجم محمد هنيدي، عن تعرضه لواقعة طريفة، في أثناء استخراجه تأشيرة عمل، من السفارة الأمريكية في القاهرة، قبل أيام، ليتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم "ستاند أب كوميدي" هناك، تحت عنوان "هنيدي لايف".

وروى هنيدي، لـ "الوطن" تفاصيل الواقعة، قائلا: "ذهبت إلى مقر السفارة مرات عدة، وكان لا بد من مقابلتي للقنصل الأمريكي، وبالفعل التقيته، ووجدته شابا لطيفا، ولكنني وجدته يُحدثني عربي مكسر، ويقول (أنا هديك الفيزا، بس بشرط، عاوزك تديني حباية تخليني أتكلم عربي كويس"، وذلك في إشارة منه إلى إحدى حلقات مسلسله الأخير "أرض النفاق".

وأكمل "هنيدي": "فوجئت بالقنصل مُحتفظ بالحلقة الـ 16 من المسلسل على هاتفه المحمول، واتضح أنه يتابع حلقاته بشغف شديد عبر منصة "نتفليكس"، وهو ما أسعدني بشدة".

وشارك في بطولة "أرض النفاق" هنا شيحة، دلال عبدالعزيز، محمد محمود، محمد ثروت، سامي مغاوري، وكوكبة من النجوم، والعمل سيناريو وحوار أحمد عبد الله، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

محمود الليثي يتفوق على محمد رمضان في إيرادات أمس بدور العرض

تفوق فيلم "إنت حبيبي وبس" بطولة الفنان محمود الليثي والذي وصلت إيراداته إلى 13 ألف جنيه أمس بدور العرض، على فيلم "الكنز 2" لمحمد رمضان، والذي حقق إيرادات وصلت إلى ألفي جنيه فقط، حيث تم طرحهما بموسم عيد الأضحى المبارك الماضي.