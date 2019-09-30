كشف حمادة عزوز، شقيق أرملة الشاب المتوفى أحمد فراج، تفاصيل وفاة شهيد الشهامة بعدما أنقذ طفلتين من الموت وصدمه القطار في العياط، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN".

وقال "عزوز"، إن الشاب المتوفى كان يجلس معه في محطة القطار منذ الساعة العاشرة والنصف حيث كانا سيذهبان لمنطقة "الرقة"، فقطع الشاب تذكرتين وجلس منتظرًا القطار، ثم جاء تليفون لعزوز يقول له أن محمد زوج شقيقته سيذهب معهم، مضيفًا: "قولت أنا لأحمد فراج خليك إنت بقى روح، قالي لا هاجي معاكم، قولتله خلاص طب روح اقطع تذكرة".

شهيد الشهامة.. "فراج" أنقذ طفلين من الموت وصدمه القطار في العياط

وتابع: "كان فيه قطار بضاعة جاي من بعيد، وفيه بنتين بيصوتوا، راح عشان ينقذهم، شال بنت منهم رماها بره، والبت التانية زقها بين الشريطين بتوع القطار، أنا قاعد ومش عارف إن أحمد في الحوار ده، بس لاقي ناس كتير نايمة على الأرض وبتبص تحت القطار وهو معدي، الناس قالت البنت اللي بين الشريطين القطار معداش عليها وهي كويسة، بس الراجل مات".

وواصل: "هو ملحقش يجري من قدام القطار، أحمد كان شغال صنايعي كوتش عربيات، يعني شغال اليوم بيومه، عنده ثلاث بنات ريهام عندها 5 سنين، ومكة 3 سنين، ورفيده 6 سنين، قاعد في بيت بالإيجار، إحنا نقف جنبه ولازم الدولة تقف جنبه".