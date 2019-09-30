قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي لـ"وحيد القرن" أثناء تجواله في أحد الشوارع هو فيديو غير صحيح بالمرة.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والمذاع على فضائية "DMC"، أن حيوان وحيد القرن من الحيوانات التي باتت على وشك الإنقراض؛ وملكت مصر "وحيد قرن الأبيض" وتوفي في حديقة الحيوان منذ 4 أشهر ويحنط حاليا؛ بينما لم تملك الدولة "وحيد القرن الأسود" من قبل، موضحا أن الحيوان يتواجد في بعض الدول الأفريقية والآسيوية، وهذا النوع غير موجود في مصر.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك بعض المواطنين يعيدوا نشر مثل تلك الفيديوهات دون التأكد من صحتها، وهو ما يمثل أخبارا كاذبة من شأنها إثارة الذعر بين المواطنين.