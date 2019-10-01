قال وزير التعليم العالي، إنه منذ عام و8 أشهر كثفت الدولة والحكومة الاهتمام بالتعليم الفني والدبلومات الفنية، وأصبحت ترسم لهم مسارا محترما يفتخر به كل طالب يلتحق بهذه المنظومة، لذلك تم إنشاء عدد من الكليات التكنولوجية التي تليق بالشعب المصري والطالب المصري، وتم توفير لها كافة الأجهزة بالكامل وتم فرشها أيضًا على أعلى مستوى.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن تلك الجامعات التكنولوجية تهدف إلى توظيف الطلاب فور تخرجهم، ففي فترة تدريب الطلاب في المصانع بشكل عملي، خلال درستهم، يتم خطفهم من قبل المصانع والمؤسسات للعمل بها بعد تخرجهم، حيث تخرج تلك الجامعات فني تكنولوجي ماهرا، والذي يكون بين المهندس والعامل.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم إنشاء جامعات تكنولوجية في محافظة بنى سويف، والقاهرة الجديدة، ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، وبدأت العمل في هذا العام بالفعل، موضحًا أن أماكن تلك الجامعات كانت صحراء، وفي خلال عام ونصف تم إنشاء تلك الجامعات على أعلى مستوى، وتوفير أعضاء هيئة تدريس، كما أنه تم عمل 14 معملا من أحدث الأجهزة العملية على أعلى مستوى في الجامعة التكنولوجية في بني سويف.