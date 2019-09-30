التقى المهندس مجدي محمدين رئيس شركة الخدمات الأرضية بمصر للطيران، والمهندس أمين يحيى رئيس الشركة الهندسية لصناعة السيارات، ومسئولي الشركة الدوليه للصناعات والمشروعات ووكيل شركة ماز البيلاروسية، والمهندس أحمد سيد، وإيفان ماروز المدير الإقليمي لشركة ماز البيلاروسي، للتشاور والمناقشه حول إنتاج الشركة الدولية أتوبيسات للعمل داخل المهبط بالمطارات المصرية.

واتفق الجانبان على توفير أتوبيس من إنتاج الشركة الدولية وكيل ماز البيلاروسية، يتم تجربته داخل المهبط لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، دون أن تتحمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أي تكلفة مالية، وذلك لتحديد قدرته على تحمل الأعمال الشاقة، وتحديد إمكانياته ومعرفه عيوبه إن وجدت، تمهيدا للتعاقد على شرائه فى حالة إثبات كفاءته داخل المهبط.

وناقش الجانبان إمكانيات وقدرات الأتوبيسات التي سيتم استخدامها في المطارات المصرية، وتمت مراجعة بعض المواصفات الفنية والاحتياجات الواجب توافرها بهذه الأتوبيسات، ومنها ألا يزيد طول الأتوبيس عن 12 مترا، وسعة الركاب في حدود من 65 إلى 75 راكبا، وتم تسليمهم قائمة المواصفات الفنية المطلوبة.

ويأتي توجه مصر للطيران للخدمات الأرضية، للتعاقد مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، في إطار تشجيع المنتج المحلي تحفيزا للشركات الوطنية التواجد في السوق المصرية والمنافسة بقوة.