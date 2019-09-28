نظم مكتب مصر للطيران ببلجيكا زيارة لوفد سياحي بلجيكي من مؤسسة (بوجوسون) وصل اليوم علي رحلة الشركة قادما من بروكسل للقاهرة ومنها للأقصر وأسوان للتعرف علي الأماكن الأثرية وزيارة معالم مصر السياحية، وذلك في إطار دور الشركة الوطنية مصرللطيران في تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر.

وأشاد الوفد البلجيكي بحفاوة الاستقبال وتنظيم هذه الزيارة بالتنسيق مع مكتب مصر للطيران ببروكسل برئاسة ريم عرابي، وأعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر التي تربطها ببلجيكا روابط وعلاقات قوية في مختلف المجالات.

وتأتي الزيارة لدعم تجديد قصر البارون كما أنهم حريصون كمؤسسة بلجيكية مقرها قصر المهندس المعماري إمبان على تعريف المواطنين البلجيكيين بقصر البارون وهو أحد أجمل الآثار المصرية في التاريخ الحديث والذي قام ببناءه المهندسون البلچيكيون.