توقيع الكشف الطبى المفاجئ على العاملين بتضامن دمياط ضمن حملة "لا للمخدرات

خضع العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط للكشف الطبي ضمن الحملة القومية للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات وعلاج الإدمان، بحضور مسئول الحملة.

وتهدف الحملة المفاجئة إلى تعزيز وتنفيذ الخطط الوقائية والعلاجية التي يتبناها الصندوق، وفقا للرؤية المتكاملة لمواجهة مشكلة تعاطي المخدرات والإدمان بالمحافظة.

وأشار حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، إلى أن المديرية تتبنى الدور الوقائي والتوعوي من خلال الشباب المتطوعين بالصندوق، وأنشطة الصندوق مع المديرية، من خلال خطة زمنية على مدار العام، تستهدف كل الفئات العمرية والمؤسسات والقطاعات.