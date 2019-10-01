انهار عقار قديم، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مكون من 3 طوابق بمنطقة غربال، بوسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات، وجرى تشكيل لجنة من مهندسي الحي لفحص العقارات المجاورة.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بورود من غرفة عمليات حي وسط، يفيد بانهيار العقار رقم 52 شارع المروة متفرع من شارع الميرغني بدائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط القسم وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم ومسؤولي حي وسط إلى موقع البلاغ، لمتابعة الحادث.

وقال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط، إن العقار بناء قديم، خالٍ من السكان، مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، موضحًا أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأضاف "وديع"، لـ"الوطن"، أنه جرى إخطار الـ3 شركات المرافق لقطع الغاز الطبيعي والكهرباء، بالإضافة إلى المياه عن العقار المنهار، وذلك للحفاظ على حياة المواطنين، وإعادة التيار الكهربائي للعقارات المجاورة.

وأشار إلى أنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد مدي السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة، وتأثرها بسقوط العقار المشار إليه، مؤكدًا أنه جارٍ رفع الأنقاض وإعادة فتح الشارع أمام حركة المرور، بالإضافة إلى وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة بالطريق العام.