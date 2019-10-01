أعلنت السلطات المغربية انتشال خمس جثث جديدة، الاثنين، لمغاربة قرب الدار البيضاء بعد غرق قاربهم السبت أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، ما يرفع الحصيلة إلى 12 شخصا.

وأكدت السلطات المحلية في مقاطعات سيدي البرنوصي العثور على جثث 5 أشخاص قبالة شاطئ "النحلة".

وحسب المعطيات الأولية، فقد جرى التعرف على جثث بعض هؤلاء الغرقى من طرف ذويهم، حيث يتعلق الأمر بضحايا حادث غرق الزورق المطاطي السبت الماضي قبالة ساحل المحمدية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات البحث عن مفقودين مفترضين مستمرة.

وقد أعلنت السلطات السبت العثور قرب الدار البيضاء على جثث سبعة مغربيين، بينهم امرأة، تعرّض زورقهم المطاطي للغرق أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإسبانية.

ومنذ يناير، وصل أكثر من 15 ألف مهاجر إلى إسبانيا عبر البحر، بحسب السلطات الإسبانية.

وغالباً ما تنطلق محاولات الوصول إلى إسبانيا من الشواطئ الشمالية للملكة المغربية، المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وتقول السلطات المغربية إنّها اعترضت العام الماضي حوالى 89 ألف "محاولة هجرة غير قانونية" بينها 29 ألف محاولة عبر البحر.

وخصص الاتحاد الأوروبي العام 2018 مبلغ 140 مليون يورو للتعامل مع أزمة الهجرة انطلاقاً من المغرب.

ويأتي غالبية المهاجرين من غرب أفريقيا، ولكن في العامين الماضيين تضاعفت محاولات شبان مغربيين للهجرة.