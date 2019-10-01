بالصور.. حماقي: الجمهور أقوى كورال غنائي في حفل الإسكندرية

أحيا الميجا ستار محمد حماقي حفل استقبال welcome party ضخم لصالح طلاب جامعة فاروس بالإسكندرية، بحضور الآلاف من الطلاب من مختلف الكليات والمراحل.

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح مرددا لأغنية "نفسي أبقى جنبه" تعالت صيحات وهتافات الطلاب بشكل أثار إعجاب حماقي، الذي وجه لهم الشكر على حفاوة الاستقبال.

وأعرب حماقي عن سعادته بوجوده مع طلاب الجامعة للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى عشقه وحبه للإسكندرية.

"وحشتوني.. أنا بعشق إسكندرية وجمهورها".. بتلك الجملة بدأ حماقي الحفل، الذي حضر إليه بصحبة مدير أعماله حمدي بدر، وشهدت بوابات فندق هيلتون جرين بلازا المقام به الحفل حشودا ضخمة من محبيه، الذين توافدوا على المكان منذ الخامسة عصرا، لحجز الصفوف الأولى أمام المسرح.

كما قدم حماقي عددا كبيرا من أغانيه المميزة، التي تألق بها طوال مشواره الفني منها، "كل يوم من دا. يزلزل. ياستار. صور. من البداية. واعمل إيه. قالوا عنك. راضيني. من قلبي بغني. أجمل يوم. دنيتي اتغيرت. واحدة واحدة. مابلاش. أحلى حاجة فيكي. قادرين نعملها"، وغيرها من الأغنيات، التي لاقت إعجاب الجمهور، وأخذ في ترديدها، كأنه كورال موسيقي.

وتلقى حماقي، خلال الحفل العديد من الهدايا الخاصة من المعجبين، وكرمته إدارة الجامعة كأفضل مطرب بناء على استفتاء إدارة رعاية الطلاب.

من جانبه حرص حماقي على توجيه الشكر لمدير أعماله، والقائمين على التنظيم الرائع لبهاء محمود وإيهاب أبوالسعود.

على جانب آخر، يواصل حماقي تصوير حلقات برنامج "the voice" في موسمه الجديد الأكثر تميزا من المواسم السابقة كعضو لجنة تحكيم بمشاركة راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد.