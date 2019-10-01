فيديو.. أردوغان وعائلته تاريخ من الفساد المالي.. وثائقي من إنتاج DMC

عرض برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، فيلم وثائقيا تحت عنوان "أردوغان وعائلته .. تاريخ من الفساد المالي بغطاء سياسي".

ويتناول الفيلم قصة السعود السياسي لأردوغان منذ إنشائه حزب العدالة والتنمية، الذي يحكم تركيا منذ قرابة الـ 20 عاما وصولا لتعديلات دستورية ومناورات لبقاء مديد في سدة السلطة.

وأوضح الفيلم أن أفراد أسرة أردوغان تورطوا في قضايا فساد مالي وهو أبناؤه "أحمد بوراك ونجم الدين بلال وإسراء وسمية.

وأردوغان الذي تولى السلطة وهو مدين بمليوني ليرة لأحد رجال الأعمال بحسب إقرار الذمة المالية الخاص به تبلغ ثروة نجله أحمد الآن 80 مليون دولار، أما نجله نجم الدين متورط، بحسب الجارديان، في شراء البترول من داعش في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار.

بلال أردوغان تدخل لتعيين صديقه كرئيس لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التركية، والذي احتفل بعيد ميلاده على حساب الشركة بتكلفة قدرها 100 ألف ليرة، ثم عين صديقه الآخر إبراهيم آران مديرًا لهيئة الاذاعة والتلفزيون التركية.

أما صهر أردوغان بيرات البيراك، الذي وصلت ثروته إلى 38 مليار ليرة، وتولى منصب وزير المالية ووصلت نسبة الرضا عن آدائه من المواطنين إلى 2.1% ويقال إنه صاحب قرار إعادة الانتخابات في اسطنبول.