شن المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، هجومًا حادًا على الدولة التركية بسبب دعمها المستمر للجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، فضلًا عن احتضانها العناصر المتطرفة، حيث ذكر إن العلاقة بين تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية تستند إلى المصلحة المتبادلة إذ تدعمهم أنقرة بالمال والسلاح مقابل مساعدتها في إعادة إحياء ما يسمى بـ"الإمبراطورية العثمانية".

وأضاف "زيدان"، خلال حواره في برنامج "سوق مصر"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن التسريب الصوتي الذي سُرب أمس بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبين ابنه بلال أردوغان يفضح فساد العائلة، ويكشف مدى الفساد والسلطوية في سياسات أردوغان في ظل انهيار الاقتصاد التركي بسبب دعم أردوغان المتواصل لجماعة الاخوان الإرهابية، كما أنه يكشف الوجه الحقيقي للنظام التركي الحاكم الآن.

"إكسترا نيوز" تنشر تسريبا صوتيا بين أردوغان وابنه يفضح فساد العائلة

وأشار إلى أن تركيا دائما ما تدعم الإرهاب، كما أن الجماعات الإرهابية نقلت اجتماعاتها التنظيمية بشكل كامل إلى إسطنبول، وجميع العمليات الإرهابية التي نفذتها الجماعة كانت أوامر خرجت من تركيا وقطر ووفرت لها الدعم المالي واللوجيستي.