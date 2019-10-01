أوبرا الاسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.. الأحد المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، الأحد القادم، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يأتي الحفل في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويتضمن البرنامج باقة من أجمل الأغانى الوطنية التي ترسخت فى وجدان المصريين.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية تأسست فى الموسم الفنى عام 2004 ، وشاركت في العديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان و إعجاب الجمهور .