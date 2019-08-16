افتتاح مهرجان الأوبرا الصيفي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

افتتحت فرقة بغدادى بيج باند، مساء اليوم، أولى فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمسرح سيد درويش، في حضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، حيث جرى تكريم 9 شخصيات سكندرية ساهمت في إثراء الحراك الثقافي والفني فى مصر والوطن العربي.

وأكدت "عبد الدايم"، أنها تواصل السعي لتحقيق محاور التنمية المستدامة ومنها ما يرتبط ببناء الإنسان والمجتمع باتخاذ مسارات تعمل على تطوير الوعي والارتقاء بالوجدان وتتمثل في الأنشطة العديدة والمتنوعة التى تقام بمختلف محافظات مصر وتهدف إلى جذب الجمهور خاصة الشباب باعتبارهم ذخيرة المستقبل.

وأشارت إلى أن مهرجان الأوبرا بمسرح سيد درويش يوجه الكثير من الرسائل التى تدعو إلى انتقاء الفنون الجادة والهادفة المتضمنة الكثير من القيم النبيلة والمعاني السامية، وقالت إن تكريم الشخصيات يأتي كأحد تقاليد الثقافة الراسخة في رد الجميل والعرفان بجهود من طمح إلى بناء الوطن عن طريق الإبداع.

وبدأت مراسم حفل الافتتاح بتكريم كلا من سامي فتح الله، والمهندس عبد الرحمن نصار، عضوا مجلس أمناء أوبرا الإسكندرية، واسم الراحل محمد غنيم وكيل وزارة الثقافة الأسبق، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، ومصمم الاستعراضات الكبير على الجندي، الموسيقار محمد على سليمان، والدكتورة نيفين المحمودي المدير الفني لاوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، الفنان الكبير سمير صبري، سامي محمود المدير السابق لمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يذكر أن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى بمسرح سيد درويش بالاسكندرية تستمر حتى الجمعة 6 سبتمبر وتضم 9 حفلات لعدد من نجوم الموسيقى والغناء هم فرقة بغدادى بيج باند، مى فاروق، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، التونسية غالية بن على، محمد محسن، خالد سليم ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.