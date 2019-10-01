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السفير السعودي: رحلات عمرة لأهالي ضحايا حريق مستشفى توليد بالجزائر

السفير السعودي: رحلات عمرة لأهالي ضحايا حريق مستشفى توليد بالجزائر

بعد الحذف بـ6 أيام.. صلاح لم يستجب لطلب الجمهور بإعادة لاعب منتخب مصر

بعد الحذف بـ6 أيام.. صلاح لم يستجب لطلب الجمهور بإعادة لاعب منتخب مصر

الشرطة النيجيرية تنقذ نساء حوامل من "مصانع الأطفال"

الشرطة النيجيرية تنقذ نساء حوامل من "مصانع الأطفال"

محافظ دمياط: دخول 17 مدرسة الخدمة خلال العام الحالي

محافظ دمياط: دخول 17 مدرسة الخدمة خلال العام الحالي

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مدرسة 1x2 والحمام مشترك: "إعدادي" صباحا.. و"ثانوي تجاري" مساء

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