أعدم عامل إغاثة، اختطفه تنظيم إرهابي مع 5 آخرين في شمال شرق نيجيريا في يوليو الماضي.

وقالت المنظمة الفرنسية غير الحكومية "العمل ضد الجوع"، اليوم، إنه "تم اعدام رهينة من قبل التنظيم المسلح الذي كان يحتجز موظفاً في العمل ضد الجوع وسائقيَن و3 موظفين في وزارة الصحة"، وذلك في بيان إدانة أصدرته اليوم.

جدير بالذكر، أن جماعة "بوكو حرام" تنشط في شمال شرق نيجيريا حيث أسفرت هجمات الإرهابيين المستمرّة منذ نحو عقد، عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.

وانقسمت هذه الجماعة بين مجموعتين، الأولى موالية لزعيم بوكو حرام أبو بكر الشكوي، فيما أعلنت الثانية ولاءها لتنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا وقد كثفت منذ العام الماضي هجماتها ضدّ الجنود.