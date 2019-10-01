الملك سلمان وولي عهده يعزيان أسرة اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملوك

أثنى خادم الحرمين الشريفين على إخلاص حارسه الشخصي، الفقيد الراحل اللواء عبد العزيز الفغم، رحمه الله، وتفانيه في خدمة وطنه.

واستقبل ملك السعودية، الاثنين، أسرة الفقيد يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم، حيث عبّر خادم الحرمين الشريفين عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرته وذويه، فيما قدّم والد وإخوان وابنا الفقيد عظيم شكرهم للملك سلمان على مواساته لهم في الفقيد، رحمه الله، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قدم خالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم، رحمه الله، لدى استقباله للأسرة يتقدمهم والده بداح الفغم.

وأكد ولي العهد أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع، منوهاً بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته، فيما أعرب والد وذوو وإخوان وابنا الفقيد عن عظيم تقديرهم لما عبّر عنه ولي العهد من مشاعر طيبة ومواساته لهم في الفقيد وذلك حسبما ذكرت جريدة "عكاظ" السعودية.

كان اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم، حارساً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبدالعزيز، وأصدر الملك سلمان، منتصف 2017، أمرا ملكيا بترقية عبدالعزيز الغفم "ترقية استثنائية" إلى رتبة لواء، وفقا لجريدة "الشرق الأوسط".