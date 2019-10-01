نجيب ساويرس عن سبب تواجده الدائم على "تويتر": "بستغل الوقت الميت"

أفصح المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، عن سبب تواجده باستمرار، عبر حسابه الشخصي على "تويتر".

وقال ساويرس، في فيديو له على هامش مهرجان الجونة السينمائي نشره عبر حسابه الشخصي على تويتر، إنه "يستغل الوقت الميت للتواصل مع الآخرين"، عبر شبكة التدوينات القصيرة "تويتر".

وتابع، "كل واحد بيبقى عنده وقت ميت يعني واقف مستني معاد طيارة ومستني مبعملش حاجة أو أول ما بصحي من النوم وبقرأ الجرايد".

وأكد أنه يستغل هذه الأوقات ويفتح حسابه الشخصي على "تويتر"، مشيرا إلى أنه يحب التواصل مع المواطنين متذكرا المثل الذي كانت تذكره له جدته، "من حبه ربه حبب فيه خلقه".