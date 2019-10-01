غدا ..استقبال رغبات طلاب الثانوية الأزهرية بجامعة العريش

تبدأ جامعة العريش غدا في استقبال طلبة الثانوية الأزهرية من أبناء سيناء، الذين يرغبون في التحويل والتنسيق بجامعة العريش.

قال الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، إن المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه المنعقد وافق على قبول طلبة الأزهر الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس الثانوية الأزهرية بشمال سيناء.

وأضاف النادي أن هذا الامتيازهو أحد الامتيازات الجديدة، التي تقدمها مؤسسة التعليم العالي لطلاب الثانوية من أهالي سيناء.

ومن ناحية أخرى أكد المركز الإعلامى لجامعة العريش عن، بدأ تسجيل استكمال الدراسات العليا بمعهد الخربة للدراسات، سواء الدبلومة والتمهيدى والماجيستير والدكتواره.

وأضاف إعلام الجامعة أن المجلس التنفيذي للجامعة وافق على تخفيض مصروفات الدراسات العليا بالمعهد، خصيصا لأهالي سيناء الذين يرغبون الحصول على الماجيستير والدكتوراه.