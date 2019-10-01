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عودة الكهرباء لمدرسة "الأحياء الثانوية" بالغردقة بعد سداد رسوم توصيلها

عودة الكهرباء لمدرسة "الأحياء الثانوية" بالغردقة بعد سداد رسوم توصيلها

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية الغربية تصل إلى الإسكندرية

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية الغربية تصل إلى الإسكندرية

غدا ..استقبال رغبات طلاب الثانوية الأزهرية بجامعة العريش

غدا ..استقبال رغبات طلاب الثانوية الأزهرية بجامعة العريش

أخبار البنوك.. تفاصيل قرض الشاحنات والأتوبيسات من بنك قطر الأهلي

أخبار البنوك.. تفاصيل قرض الشاحنات والأتوبيسات من بنك قطر الأهلي

"هدى".. بائعة الخبز تعول "رجالة بشنبات": لسه بصرف على الكبير والصغير

"هدى".. بائعة الخبز تعول "رجالة بشنبات": لسه بصرف على الكبير والصغير

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توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار يومي الثلاثاء والأربعاء

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