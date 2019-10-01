قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إغلاق مدرسة جناح للتعليم الأساسي بالخارجة، وذلك لعدم وجود طلاب بالمدرسة، سوى 3 طالبات بالصف الثالث الإعدادي.

وقال المحافظ، إن هذا القرار يأتي تفادياَ، لإهدار المال العام وحسن سير العملية التعليمية، خاصة أن الطالبات المقيدات بالمدرسة من أبناء مدينة الخارجة وقرية بورسعيد، وغير مقيمات بقرية جناح، إذ وجه المحافظ بنقل الطالبات لمدارس قريبة من محل إقامتهم، وإعادة توزيع المعلمين بالمدرسة، والبالغ عددهم 25 معلما لسد العجز بالمدارس التي تتطلب ذلك.