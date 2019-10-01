تقيم جامعة حلوان اليوم حفل تكريم للبابا تواضروس الثاني، بحضور وزير التعليم العالي، والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، ونوابه وعمداء الكليات وعدد كبير من الطلاب.

ويلقي البابا محاضرة بعنوان: "في حب مصر".ومن المنتظر أن توقع الجامعة بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية خلال هذه الزيارة.

يرافق البابا وفد كنسي يتكون من: الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، والقس كيرلس بشرى سكرتير البابا، والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية، ووكيل المعهد الدكتور عادل فخري، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.