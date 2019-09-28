عقد البابا تواضروس الثاني لقاءً، صباح اليوم، مع كبار السن التابعين لإيبارشية المعادي ودار السلام والبساتين، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، بحضور أسقف الإيبارشية الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس.

ورتل كورال الحكماء التابع لكبار السن مجموعة من الترانيم، وألقى البابا كلمة في نهاية اللقاء، أشار خلالها إلى أن هذا العمر يعد بركة وخبرة وفرحة لكل أحد، وعقب الصلاة الختامية وزع البابا بالاشتراك مع الأنبا دانيال، هدايا تذكارية على الحاضرين.

يأتي لقاء البابا بكبار السن بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، والذي يحتفل به يوم 1 أكتوبر من كل عام بموجب قرار صادر من هيئة الأمم المتحدة عام 1990، ويهدف اليوم إلى تنمية الوعي بتقدير كبار السن والتعبير عن العرفان بإسهاماتهم السابقة في مجتمعاتهم.