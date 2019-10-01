يحتفل العالم في الأول من أكتوبر من كل عام بـ"يوم المسن"، وذلك بهدف رفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، كالهِرم وإساءة معاملة كبار السن، وهو أيضًا يوم للاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع.

وجاء دور الدولة لرعاية المسنين من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

وتستعرض "الوطن" في يومهم العالمي، الجهود التي تقدمها الدولة، ممثلة في وزارة التضامن، للمسنين في مجال الرعاية الاجتماعية والمالية والتنموية:

أولًا: مجال الرعاية الاجتماعية

إنشاء دور رعاية لكبار السن.

افتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين.

افتتاح مكاتب خدمة للمسنين بالمنازل.

إعداد وتأهيل خدمة جليس للمسنين.

افتتاح وحدات للعلاج الطبيعي لكبار السن.

الاحتفال السنوي بيوم المسنين.

ثانياً: مجال الرعاية التنموية

تقوم الوزارة بتقديم مشروعات للمسنين تتمثل في:

المشروعات الضمانية: مشروعات لمحدودي الدخل منحة لا ترد.

مشروعات الأسر المنتجة: هي قروض تمنح لإقامة مشروعات.

مشروعات المرأة الريفية: تقديم قروض للمرأة الريفية المسنة والمرأة المعيلة لإقامة مشروعات تساعدها على رفع مستوى معيشتها.

تدريب بعض كبار السن على بعض الحرف والمهن وفقا لقدراتهم المهارية بمؤسسات رعاية كبار السن.

ثالثاً: خدمات الحماية الاجتماعية (الرعاية الاقتصادية)

الخدمات المالية

منح معاش ضماني لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشا تأمينيا وليس لديهم مصدر للدخل.

منح مساعدات نظام الدفعة الواحدة لكبار السن.

منح مساعدات شهرية من مؤسسة التكافل لكبار السن لغير القادرين ماديا.

منح قروض بشروط ميسرة من مشروعات الأسر المنتجة وبنك ناصر الاجتماعي لتشغيل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

الخدمات العينية