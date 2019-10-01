قالت مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي مهموم بحقوق المواطنين البسطاء والفقراء ويتابع بنفسه حقوقهم في الدعم وحريص على تحسين أوضاعهم بشكل دائم.

وأضافت عطوة لـ"الوطن" أنّ تأكيد الرئيس السيسي على متابعته لإجراءات تنقية البطاقات التموينية، يعكس اهتمامهم بوصول الدعم لمستحقيه وحماية الطبقات البسيطة ومحدودي الدخل.

وتابعت أنّ الفترة الماضية شهدت استبعاد عدد من مستحقي الدعم من الحصول عليه بسبب أخطاء وقعت في أثناء تنفيذ تنقية البطاقات التموينية، وهذا أمر غير مقبول وتسبب في حالة من الضيق بالمجتمع.

وأكدت عطوة أنّ الشعب أثبت ولائه وانتمائه لبلده، وتحمل الكثير من أجل الإصلاحات الاقتصادية، وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات لمساعدة محدودي الدخل وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنّه متابع لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، وأنّه يتفهم جيدا موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.

وأضاف في تغريدة له عبر "تويتر": "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أنّ الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".