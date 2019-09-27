بالصور.. رئيسا مجلس النواب والوزراء في استقبال الرئيس بمطار القاهرة

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن، عبر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، شارك خلالها في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان فى استقبال الرئيس في مطار القاهرة، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء "الدفاع والداخلية والعدل".

وأجرى الرئيس السيسي محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناولت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وأكد ترامب أن السيسي قائد حقيقي وعظيم فعل أشياء مذهلة حقا في فترة زمنية قصيرة، فعندما تولى السلطة قبل وقت قصير، كانت هناك فوضى، ثم لم تعد فوضى الآن.

ووصف "ترامب" العلاقات الأمريكية المصرية، بالعظيمة طويلة الأمد، وتعد أفضل من أي وقت مضى.