حرص أعضاء مجلس النواب على الوقوف تحية إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تقديرا للجهد الذي بذله في سبيل رفعة الوطن.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الـولى من عمر دور الانعقاد الخامس والأخير، إن هذة الوقفه وقفة رمزية تقديرا للقيادة السياسية والجيش والشرطة.

كان المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، صاحب اقتراح توجيه أعضاء البرلمان وقفة لتحية رئيس الجمهورية والجيش والشرطة.

يشار إلى مجلس النواب كان أفرد مساحة من وقت الجلسة الأولى من دور الانعقاد الخامس لتأكيد اصطفاف الشعب المصري ونواب الشعب خلف القيادة السياسية وتأييدهم لها بسبب الجهود والإنجازات المبذولة على كل المستويات.